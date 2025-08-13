Na ulicama Srbije totalni rat! Pirotehnika leti na sve strane, vatromet usmjerili na građane

Veliki prosvjedi traju u Srbiji u nekoliko gradova nakon što su pristaše Srpske napredne stranke (SNS) napali prosvjednike u Vrbasu i Bačkoj Palanci kada su letjeli pirohtenika, kamenje, boce, francuski ključevi...

Večera su vatromet usmjerili prema okupljenoj gomili u Novom Sadu.

Sve je eskaliralo, okupljenu su počeli razbijati prozore, a policija je potom formirala kordon. Bacaju se baklje, čuju se topovski udari.

Skupovi se održavaju i u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima, uključujući Suboticu, Šabac, Leskovac, Sombor, Pančevo i Valjevo.

Dok žandarmerija stoji okrenuta leđima naprednjacima, oni iz svojih prostorija na Bulevaru oslobođenja ispaljuju pirotehnička sredstva na građane pic.twitter.com/CLxJwMjmsQ — Autonomija Info (@autonomijandnv) August 13, 2025

Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je da je policija protekle noći "spriječila veće sukobe" te da su ozlijeđeni građani i policajci, a više je osoba privedeno. “Nismo štitili jednu grupu, već javni red i mir”, rekao je Vasiljević.

Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je jedan policajac ozlijeđen u Novom Sadu te dodao da vjerojatno ima i drugih ozlijeđenih jer je, kako je naveo, došlo do "masovnog napada".

"Ima i u drugim gradovima širom Srbije napada na policiju ili članove SNS-a i građane ispred prostorija naprednjaka. Policija mora očuvati javni red i mir, upozoravamo sve da poštuju zakon, a protiv svih koji ga krše bit će podnesene prijave", rekao je Dačić u izvanrednom obraćanju.

"Služe samo da izazovu sukobe. Danas je veliki broj naprednjaka prisutan ispred prostorija, taj broj je veći nego broj onih koji prosvjeduju. Kako netko može govoriti da je normalno da netko napada političke stranke? Policija bi osigurala svaku stranku koju netko želi napasti. Svi se trebaju razići i uspostaviti javni red i mir", dodao je Dačić.

Podsjećamo, večeras su pristaše SNS-a iz stranačkih prostorija u Novom Sadu zasule građane pirotehničkim sredstvima.