Crnogorski desničar blokirao put kako bi spasio spomenik Pavlu Đurišiću: 'Sad ću biti četnik iz inata'

Crnogorski desničarski političar Vladislav Dajković, predsjednik proruske i prosrpske stranke Slobodna Crna Gora, našao se pod istragom nakon što je 8. kolovoza 2025. u selu Gornje Zaostro kod Berana svojim automobilom blokirao put kako bi spriječio uklanjanje spomenika četničkom zapovjedniku i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Protiv Dajkovića su, prema navodima njegove stranke, podnesene tri prijave – jedna po Zakonu o javnom redu i miru (zbog čega je već dobio novčanu kaznu), druga zbog navodnog poticanja vjerske i nacionalne mržnje, te privatna tužba zbog nezakonitog snimanja, piše klix.ba

Na društvenoj mreži X objavio je i snimku blokade puta te rasprave s policijom, tvrdeći da je reagirao nakon što je doznao da prema selu ide teška mehanizacija kako bi uklonila obilježje. Iznio je i nevjerojatan motiv: rekao je da mu se nekoliko dana ranije u snu “ukazao Pavle Đurišić” i poručio: “Jednom su me ubile ustaše, ne dopustite da me opet ubiju.”

Kad vidim šta se dešava velika me muka hvata, nikad nisam bio četnik - sad ću biti iz inata! pic.twitter.com/V7RSo21uQ0 — Vladislav Dajković (@Dajkovic) August 10, 2025

Prije incidenta Dajković je prisustvovao liturgiji koju je služio mitropolit SPC Metodije, kao i ceremoniji otkrivanja spomenika. Kako kaže, blokirao je put da bi mještani stigli premjestiti spomenik u crkvu. Dodao je i da ga policija nije prisilila ukloniti vozilo, već ga je sam odvezao kad je, po njegovim riječima, “spomenik bio na sigurnoj lokaciji”.

Cijeli slučaj opisao je kao politički pritisak s ciljem da ga se “zastraši i izbaci iz politike”. Njegove izjave o drugim spomenicima u Plavu, Gusinju i Rožajama, čije je istaknute osobe nazvao “koljačima srpske djece”, izazvale su osude, ali Dajković tvrdi da nije imao namjeru poticati mržnju.

U videu koji je objavio poručio je: “Kad vidim što se događa, muka me hvata. Nikad nisam bio četnik – sad ću biti iz inata!”

