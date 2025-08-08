Mještani koji su u četvrtak nezakonito postavili na privatnom zemljištu spomenik četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana uklonili su ga u petak i tom prilikom štovatelji četničkog pokreta napali su medijske ekipe Vijesti i Pobjede.

Kako prenose mediji iz Podgorice, nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil u blizini mjesta na kojem je bio postavljen šator u kojem se održavao četnički sabor i počela fotografirati uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba potrčalo je prema fotoreporterima i počelo im prijetiti, unoseći im se u lice, otimajući fotoaparate i opremu.

'Ubit ćemo te golim rukama'

Vijesti pišu da su fotoreportera Steva Vasiljevića nakon što su mu oduzeli i uništili dio opreme, silom odveli u šator, gdje ga je više osoba počelo udarati i prijetiti mu. List navodi da je nekoliko mještana uspjelo izvući Vasiljevića iz bijesne mase. Fotoreportera Borisa Pejovića i Vasiljevića napadači su natjerali da izbrišu sav materijal s fotoaparata. Pejoviću su prijetili da će ga, ako išta izađe u Vijestima "ubiti golim rukama".

Vijesti navode da je psihičko maltretiranje novinarskih ekipa Vijesti i Pobjede trajalo više od sat vremena, nakon čega su pušteni da odu. Sve se događalo pred dvojicom policajaca u civilu, koji su samo promatrali napad.

Metodije: 'Dođite rušiti crkvu'

Nezakonito postavljeni spomenik ozloglašenom četničkom zapovjedniku iz Drugog svjetskog rata otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije. Spomenik je postavljen u četvrtak na privatnom imanju na kojem se održava sabor štovatelja četničkog pokreta. Odmah nakon što su mediji u Podgorici objavili tu informaciju, crnogorsko Ministarstvo kulture naložilo je da se spomenik ukloni po hitnom postupku, najkasnije u roku od tri dana.

Crnogorska policija uhitila je vlasnika zemljišta kojem je određen trodnevni pritvor, dok su crnogorski dužnosnici osudili postavljanje spomenika. U Crnoj Gori zakonom je zabranjeno podizanje spomenika zagovornicima fašizma i njihovim suradnicima. Podsjetimo, Metodije je poručio da će spomenik staviti u crkvu i poručio da "neka onda dođu rušiti crkvu", piše RTCG.

