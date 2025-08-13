Bili smo na probi najstarijeg benda u zemlji: 'Cure su za nama torte nosile'

ZAJEDNO IMAJU 450 GODINA /

Kad stisneš pedalu na distorziji pa opališ riff, zvuk pojačala, krv ti uzavre. To je jednostavno lijek. Tako barem to opisuju neki entuzijasti koje ja poznajem. A sada imamo i znanstveni dokaz da je rock end roll - lijek. Najstariji aktivni rokeri dolaze iz Kutine. Ne znamo jesu li stvarno najstariji aktivni na planeti ili u Hrvatskoj, ali za svrhu ove priče pretpostavit ćemo se da jesu. Jer frontmen je napunio nedavno 91 godinu. Uskoro opet nastupaju što je bio savršen povod da im Direkt svrati na probu