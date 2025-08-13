STIŽU RIJEKE HODOČASNIKA /

Zavjet, pomoć, simbol nade: U Mariju Bistricu slit će se 70.000 ljudi, evo kad će biti središnja misa

Marijanska svetišta pripremaju se za njihov poseban dan u godini. U petak se slavi blagdan Velike Gospe, a mnogi hodočasnici već pristižu u svetišta kako bi izbjegli gužve u petak. Posebno u Mariju Bistricu gdje se očekuje i do 70 tisuća vjernika. U 11 sati središnje euharistijsko slavlje predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, a misna slavlja kreću već od šest sati ujutro i služit će se cijeloga dana

13.8.2025.
16:57
