Užas na Velebitu! Jedna žena preminula, druga se jedva spasila: Otkrivamo u kakvom je stanju

IŠLE QUADOM NA IZLET /

U našoj zemlji teška nesreća blizu ulaza u Nacionalni park Velebit. Quad na kojem su bile dvije žene s ceste je sletio u ponor. Jedna žena je poginula, a druga je teško ozlijeđena.

Nesreća se dogodila jučer poslijepodne, a dramatična akcija spašavanja trajala je satima. Ozlijeđena žena helikopterom je prevezena u KBC Rijeka. U potrazi i izvlačenju sudjelovalo je osam pripadnika HGSS-a iz Gospića. HGSS navodi da je akcija bila izuzetno zahtjevna zbog terena i dubine provalije.

