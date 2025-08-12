Upaljen crveni meteoalarm za četiri regije: RTL-ova meteorologinja otkriva kada stiže osvježenje

'VANI JE UBITAČNO' /

Visoka opasnost od požara i u Hrvatskoj – ali velik je rizik i za zdravlje. Zbog toplinskog vala pod alarmantnim crvenim upozorenjem su četiri regije - riječka, splitska, kninska i dubrovačka.

"One prave, ozbiljnije kišne epizode nema na vidiku. Sasvim je sigurno da ostajemo u ovom toplinskom valu do nedjelje, a tek u četvrtak ili petak postoji vrlo mala šansa za poneki pljusak u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. U nedjelju postoji nešto veća vjerojatnost da bi pljuskova moglo biti i u ostatku unutrašnjosti. Treba napomenuti da to nije stopostotna mogućnost – radi se tek o 30 do 40 posto šanse za neki pljusak. Ono što je sasvim sigurno jest da se u nedjelju, unatoč mogućem izostanku kiše, može očekivati prekid ovog toplinskog vala", rekla je meterologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš.