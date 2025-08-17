Tek joj je 14 i već je osvojila žensku Alku. Upoznajte slavodobitnicu Katarinu koja je život posvetila jahanju

VESELJE KOD TRILJA /

Ne izazivaju baš toliko interesa, ali u Cetinskom kraju sve poznatije su i alkarice. Kod Trilja se održava 10. ženska Alka gdje se za naslov slavodobitnice na konjima natjecalo 14 alkarica. Najmlađa jahačica ima samo 12 godina, a i njih prate alkarski momci. Ova ženska verzija organizirana je prvi put na jubilarnu 300. Alku, a publika s oduševljenjem prati ovo natjecanje koje prati glazba, nagrade i tradicijske igre, sve u sklopu obilježavanja Gospine Osmine. Naša ekipa razgovarala je sa slavodobitnicom, mladom 14-godišnjom jahačicom Katarinom. 'Nisam očekivala pobjedu, ali sretna sam', podijelila je svoje dojmove djevojka koja se jahanjem bavi cijeli život. Više pogledajte u videu