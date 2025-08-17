Što nas čeka idući tjedan? Meteorolog Ribarić: 'Od četvrtka jedna jača kišna epizoda'

PREŽIVJELI SMO TOPLINSKI VAL /

Kraj godišnjeg odmora za brojne domaće i strane goste, vidjeli smo, praćen je i promjenom vremena. Vrućinu i sparinu ponegdje su prekidali pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno je bilo i tuče uz osjetan pad temperature. Najavljena je to promjena kojom se ispraća još jedan toplinski val. Vraća li se ljeto u cijelu zemlju i što nas očekuje u novom tjednu? Pitali smo to RTL-ovog prognostičara Doriana Ribarića. Više pogledajte u videu