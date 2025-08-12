Situacija je ozbiljna, liječnica poslala dramatičan apel: 'Dođite i pomozite'

SVAKA DOZA SPAŠAVA ŽIVOT /

Stiže apel iz Zavoda za transfuzijsku medicinu - kritično su smanjene zalihe svih krvnih grupa da se građane poziva na dobrovoljno darivanje diljem Hrvatske. Opasno nedostaje one koju mogu primiti svi pacijenti - nula negativne. Premale su zalihe i krvne grupe A- i B+. gdje se i kako mogu javiti oni koji žele dati krv provjerili smo s voditeljicom Odjela za davalaštvo krvi HZTM-a Patricijom Topić Šestan