Prodaje se cijelo selo u Istri: 'Ovako velik interes nismo imali nikada, a većinom su domaći kupci'

OGROMNA PARCELA /

Jeste li ikada pomislili da želite biti susjed sam sebi? To je moguće ako imate vlastito selo. Upravo jedno takvo prodaje se u Istri, a riječ je o selu Gržini.

"Nekretnina koja se vrlo rijetko pojavi na tržištu – četiri ucrtana kamena objekta na 1200 četvornih metara građevinskog područja i još oko 200 tisuća kvadrata izvan građevinskog područja, što šume, livade, vinogradi! Cijena je 850 tisuća eura, ali uvijek otvorena za pregovore", kaže Silvija Rejec, vlasnica agencije za nekretnine iz Labina.

Po kvadratu to ispada samo četiri eura, dok u okolici građevinsko zemljište stoji između 30 i 40 eura. Novi vlasnik dobit će parcelu veliku poput 40 nogometnih igrališta. "Ovako velik interes nismo imali još nikada, a najviše me veseli što su 80 posto zainteresiranih domaći – ili žive u Hrvatskoj ili su iseljenici", ističe Rejec. Više doznajte u priči Maje Brkljača.