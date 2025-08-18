Počela selidba crkve stare više od stotinu godina, evo zašto

VELIKI PROJEKT /

Slikom selimo u švedski grad Kiruna gdje je počela selidba crkve stare više od stotinu godina. Građevina je zaštićena Zakonom o kulturnoj baštini, teška je 672 tone i visoka 40 metara, a zbog proširenja golemog rudnika željezne rude bit će premještena tri kilometra dalje. Pripreme za ovaj zahtjevni pothvat trajale su godinu dana. Inače, preseljenje crkve dio je velikog projekta premještanja cijelog gradskog središta. Do 2035. plan je preseliti tri tisuće domova, javne zgrade i trgovine.