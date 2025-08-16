Plesnjak na Zrinjevcu svakog petka i subote. Plesač: 'Ako znate hodati znate i plesati'

DO KRAJA KOLOVOZA /

Središte Zagreba postalo je plesni podij. Upravo od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća omiljena zabava Zagrepčana bili su plesnjaci. Prateći svjetske trendove i ritmove popa, rocka, jazza i swinga, odrasle su brojne generacije. I baš zato plesnjak na Zrinjevcu u organizaciji Turističke zajednice oživljava duh nekadašnjih zagrebačkih plesnjaka. Pleše se kod Glazbenog paviljona svakog petka i subote, do kraja kolovoza. Zagrepčani i gosti imaju priliku uživati u koncertima uživo