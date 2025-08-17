Peka teža od tone, za nju treba i dizalica. Krčkalo se 70 kg graha, još toliko kobasica i slanine

Za dobru peku potrebni su znanje i vještina, a za najveću i desetak ljudi i dizalica.

"Peka nam je promjera tri metra, sveukupne težine 1100 kilograma. Kad stavimo još nešto našeg nadjeva, našeg današnjeg specijaliteta što pripremamo bit će negdje oko 1300 kilograma“, objasnio je predsjednik Udruge kuhara i slastičara Grada Slatine Dražen Šafar.

Jer u impresivnoj peki su i impresivne količine namirnica koje se pripremaju.

"Stavili smo 70 kilograma graha, 65 kilograma suhomesnatog, kobasice, slanine i bunceka, luka, mrkve, paprike i začina", otkriva majstor peke Udruge kuhara i slastičara Grada Slatine Zoran Putniković.

Peka je poklopljena, a dok žar odradi svoje na tradicionalnoj Pekmezijadi, u kotlovima se kao nekada kuhao pekmez od šljiva.

Ljubav kao tajni sastojak

"Ispučile ih, samljele i onda se nekih tri do četiri sata bavimo time i naravno pazimo da ne zagori", otkriva tajnu zanata Natalija Ivezić iz Voćina.

A svoju tajnu dobrog pekmeza otkrila je Stoja Andrić iz Čađavice: "Ne treba se osjetiti šećer nego šljiva. Stvar je u šljivama i u ljubavi prema njima. Kad kuhaš s ljubavlju onda je to to".

A najveća peka u Slavoniji i otklopljena je pomoću dizalice, a miris, izgled i okus jela u njoj potvrdio je da i za peku vrijedi isto što i za kotlić.

"Što veće količine – to bolje ispadne. Teško je napraviti recimo za dvije ili tri osobe, a puno lakše i ukusnije kada se na veliko priprema", kaže Putniković.

I kada pripremaju kulinarski majstori koji imaju iskustva s postavljanjem rekorda. "Čak četiri tisuće i 200 litara Begove čorbe, 1475 palačinki, dva puta Guinnessova knjiga", najavljuje Dražen Šafar.

Alka, stari sportovi i domaći okusi

A sada peka s grahom i buncekom za 700 osoba koje nisu krile zadovoljstvo i pohvale.

"Tko god proba, bio gladan ili ne, htjet će doći nagodinu, i oni i peka i ista ekipa", obećava Franjo Kovač iz Orahovice.

Zadovoljni su i organizatori manifestacije koja okuplja branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje.

"Tu dolaze njihova djeca, unuci, roditelji, svi se oni tu druže, tu provedu to jedno poslijepodne nezaboravno, a mi smo tu da im to omogućimo“, zaključuje predsjednik UHBDDR Duga Međa Mirko Bušljeta.

Uživalo se tu i u neobičnoj alci i starim sportovima, no najviše u druženju uz okuse domaćeg pekmeza i specijaliteta iz najveće slavonske peke.