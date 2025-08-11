Novosel o potragi za muškarcem koji je skočio s mosta u Dravu: 'Nemamo nikakvih rezultata'

NASTAVLJA SE AKCIJA /

S mosta kod Donjeg Vidovca u Međimurju jučer je skočio muškarac za kojim se danas intenzivno traga. U Dravu su s njim skočila još četvorica, ali samo 38-godišnjak nije izronio.

Nenad Risek, glasnogovornik PU međimurske, rekao je: "Problem je jer je jučer bilo recimo 37 stupnjeva, a temperatura vode je 20 stupnjeva i to je veliki temperaturni šok i uslijed toga se može desiti situacija kakva se dogodila, a svakako nije upitno skakati s ovakvog mosta 10 metara u vodu dubine 12 metara."

Miodrag Novosel, dopročelnik HGSS-ove Stanice Čakovec rekao je za RTL Danas da su sve službe odmah izašle na teren po dojavi, ali je istaknuo da potraga nije dala rezultate. Trenutno su na lokaciji kod Legrada, desetak kilometara nizvodno od mosta gdje su dečki skakali. "Nemamo nikakvih rezultata ni tragova. Potražna se akcija nastavlja i dalje".