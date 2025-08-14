U vrhuncu smo turističke sezone, u Hrvatskoj se prema e-visitoru u ovom trenutku odmara milijun i 30 tisuća turista. Poslužilo je i vrijeme, sunca pa time i turista ima na pretek, posebno u Crikvenici. Provjerili smo što ih tako privlači u taj primorski grad.

Sunce u četvrtak nema milosti! Na crikveničkoj plaži teško je naći slobodno mjesto za ručnik. "More odlično, nema stvarno zamjerke. Iz Bjelovara smo, tu nam je najbliža destinacija. Odsjedamo u hotelu i primamljiva je cijena. Kvaliteta je super, vraćamo se iduće godine!", priča Luka Britvić iz Bjelovara.

Malo koji slavljenik može se pohvaliti tolikim brojem gostiju na rođendan kao Crikvenica koja baš danas slavi svoj dan. U goste joj je došlo 25 tisuća ljudi. "Definitivno je ovdje jeftinije, a i more je u odnosu na ono odakle mi dolazimo - blizu Riccionea i Riminija - puno ljepše! Kod nas ima jako puno algi", priznaje Talijanka Erica Russo.

Krcato od početka kolovoza

Restorani, šetnice, smještaj, od početka osmog mjeseca sve je krcato. "Praktički nema sobe na ovom području, u naših desetak hotela, kampu, kampiralištu, naseljima, sve je popunjeno. Najave su dobre, odnosno popunjenost se nastavlja do kraja mjeseca, a nadamo se da će se produžiti i na deveti kada nastupaju i grupe i kongresi. Cijene variraju ovisno od kategorije hotela, ali se kreću od najniže 190 eura po noćenju za sobu. Do 310 je najviša cijena", objašnjava Alin Harambašić, voditeljica Odjela kontrole kvalitete hotelske kuće u Crikvenici

U hotelu s četiri zvjezdice s obitelji uživa Denis! Kaže, u Hrvatskoj je bio kao dijete. "Prvi put sam u Crikvenici, a ne mogu se sjetiti u kojem sam mjestu bio prije 20 godina. Ovdje je stvarno lijepo, vrijeme je dobro, malo je prevruće, ali u bazenu je dobro", govori nam Denis Schwab.

Najjeftinija kuglica?

Ispod hotela već 61. ljeto ista obitelj radi i prodaje sladoled, kuglica je euro i 80 centi! "Hit ljeta je orah i smokva ili mak, a posebni su okusi zato što je ovo ono što Talijani kažu 'gelato artigianale', taj zanatski sladoled, dakle bez talijanskih pasti. Sami sve ispržimo lješnjake, orahe, kikiriki, mlijeko se kuha kao nekad i to je to, to je tajna", priča nam vlasnik slastičarnice Samir Kučlar.

Puno truda, a sladoled jeftiniji nego kod konkurencije. Kaže bolji lipanj nije imao desetljećima, u srpnju je radio dobro, kolovoz je odličan. "Izuzetno široka ponuda sladoleda, a cijena je prihvatljiva za svaki džep", govori Josip Bogović iz Čepina i dodaje da definitvno na "Jadranu nije vidio jeftiniju kuglicu.

Kukuruz šećerac na plaži je skuplji. "Cijena mu je tri eura, baš kupci da se i žale previše ne, pošto čujem da je dolje u Dalmaciji četiri, četiri i pol", kaže prodavač Vedran Međimurec.

Manifestacije kao mamac

Tko je došao na odmor opustio se pa će račune zbrajati na jesen! Crikvenica, kažu iz TZ-a, od početka godine bilježi blagi rast, jedan posto u noćenjima i četiri u dolascima. "Vjerujemo da ćemo do kraja godine ostvariti rezultate od lani, a nadamo se da će biti i nešto bolji", kaže Marijana Biondić, direktorica Turističke zajednica Grada Crikvenica

Mamac gostima je i 250 manifestacija na godinu, a u petak je jedna posebna - 115 godina star, ujedno najstariji na Jadranu plivački maraton Šilo Crikvenica. Blagdan Velike Gospe, crikveničke zaštitnice, u moru će proslaviti 350 plivača.