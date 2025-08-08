Gomilaju se minusi u turizmu, stručnjak otkrio što ne želimo čuti: 'Problem je malo veći

Hrvatski turizam je u crvenom nakon godina rasta, odnosno stagnacije. U srpnju nas je posjetilo manje turista nego lani, a RTL Danas ima i službene brojke koje otkrivaju kolika je rupa u špici sezone.

Brojke su nešto lošije nego lani. Domaćih i stranih turista je u srpnju bilo gotovo 4,6 milijuna ili dva posto manje! Samo stranaca - gotovo 4.2 milijuna, a nešto manje bilo je i domaćih gostiju, kao i njihovih noćenja - za jedan posto.

Hoteli jedini u plusu

Najviše turista odmara se u apartmanima i kućama - više od 12 milijuna, što je čak 2,3 posto manje nego lani. Slijede kampovi s 5,7 milijuna noćenja ili jedan posto manje. Hoteli su na trećem mjestu - i jedini su u plusu!

Unatoč rupi u špici, od početka godine Hrvatsku je posjetilo više od 12 milijuna turista! Pa smo u plusu s dva posto i u dolascima i u noćenjima. Većina njih su stranci - njih više od 10 milijuna, a domaćih je gostiju bilo osam posto više. I vratimo se na srpanj - Nijemci su u vrhu brojem noćenja, zatim Slovenci i domaći gosti. Najbolje rezultate uobičajeno bilježe Istra i Splitsko-dalmatinska županija.

Podatke je prokomentirao Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore (HGK). "Rekao bih da statistički manjak i nije nešto zabrinjavajuće. Govorimo o plus-minus dva posto. Uzevši sam srpanj, to je dosta mali broj gostiju manje. Istovremeno, ako uzmemo podatke od prvih sedam mjeseci, dobivamo dva posto plusa. Ne mislim da je to nešto zabrinjavajuće", govori Žgomba.

Postali smo preskupi?

Pitali smo ga jesmo li postali preskupi pa nas gosti zato zaobilaze. "Rekao bih da jesmo, definitivno u jednom segmentu naše ponude. Ako govorimo samo o smještaju, činjenica da je došlo otprilike isti broj gostiju registrirano u eVisitoru znači da je ta vrijednost za novac ipak pogođena. Međutim, kad prijeđemo sa smještajnog dijela na izvanpansionsku uslugu - ugostitelje, maloprodaju - tu dolazimo do malo većeg problema. Svakako imamo dosta intervencija gostiju i tržišta da tu nismo baš u suglasju, odnosno konkurentni u odnosu na ono što naša konkurencija euromediteranskog prostora ima", navodi Žgomba.

Na pitanje zašto većina nije poslušala savjet Vlade o tome da se ne divlja cijenama, naš sugovornik poručuje: "Osobno sam više puta prenosio informaciju da smo došli do zida, ili skoro do ruba nečega što je održivo u samom turizmu. Tu treba shvatiti da cijene određuje vlasnik kapitala. Imamo privatno poduzetništvo i njegova jedina odgovornost, ali i pravo, je da diktira cijene. Ako diktira loše cijene i visoke cijene, neće imati gostiju. Ako budu premale, neće imati prihoda. To je isključivo u nadležnosti malih poduzetnika, odnosno ukupno gledano poduzetnika".

Što nas čeka u kolovozu?

Žgomba je prokomentirao i činjenicu da su hoteli jedini u plusu, a kuće, apartmani i kampovi u minusu. "Rekao bih da hoteli imaju stručne službe, znaju se prilagoditi tržištu, promijeniti cijene za određene termine, vrste kapaciteta ako ne idu. Samom tom činjenicom uspjeli su biti pozitivni. Ako već govorimo o privatnom smještaju, pad je objektivno i veći. Broj gostiju usporediv je s prošlom godinom, ali istovremeno imamo i veći broj jedinica privatnog smještaja, tak da je ta razlika objektivno veća", priča naš sugovornik.

Osvrnuo se i na situaciju koja bi nas mogla čekati u kolovozu. "Zasad ispred nas imamo četrdesetak posto onoga što planirali ove godine. Govorimo od 1. kolovoza nadalje. Booking, rezervacije i sve što postoji u smještajnom dijelu ide dosta dobro. Ovisan je o mnogim faktorima, ali u ovom momentu nema velike zabrinutosti da će doći do većih oscilacija. Moramo se boriti i truditi na tržištu i ne smijemo zaboraviti jednu činjenicu - da nismo sami na Mediteranu, da sve zemlje imaju more, sunce i dobru ponudu. Prema tome, u nekim segmentima jednostavno moramo biti bolji od drugih i onda ćemo bez problema uspjeti", zaključuje Žgomba.