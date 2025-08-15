Na putu do Aljaske jedan je brbljao, drugi ni riječi: Brojimo sitno do povijesnog susreta Trumpa i Putina

VELIKA OČEKIVANJA /

Još je oko dva sata ostalo do povijesnog sastanka na Aljasci. Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na putu su prema lokaciji susreta od kojeg cijeli svijet ima velika očekivanja.

"SAD neće pregovarati u ime Ukrajine koja ne smije i neće postati dijelom NATO saveza", otkrio je Trump u audio izjavi iz zrakoplova. Na putu prema lokaciji summita osvrnuo se i na psihološki profil ruskog predsjednika za kojeg smatra da mu napadi na Ukrajinu daju lažni osjećaj snage.

"Možda je to dio njegovog svijeta, možda je to samo njegova struktura, njegovi geni, njegova genetika, ali on misli da ga to čini... Daje mu snagu u pregovaranju. Mislim da ga to boli, ali kasnije ću razgovarati s njim o tome", kazao je.

Putinu se s druge strane nije toliko žurilo. Put od 7000 kilometara zračnom linijom presjekao je posjetom Magadanu, ruskom gradu na Dalekom istoku poznatom kao bivšem središte Staljinovog zatvorskog sustava Gulag. Posjetio je rusku tvornicu ribe, gledao hokej, obišao spomenik i ostao bez riječi o Trumpu. Više o svemu doznajte u prilogu Nikoline Matošević.