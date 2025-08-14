HRVATSKA SE PRŽI /

Ljudi padali u nesvijest zbog vrućina, ima i težih slučajeva: Liječnici dali dva važna savjeta

Riječka, kninska i splitska regija i dalje su pod upozorenjem na iznimno opasno vrijeme. Dok je smanjen alarm za dubrovačku, podignut je za ostatak Hrvatske. 

Povećan je i broj intervencija Hitne pomoći. Najčešće je riječ o nesvjesticama zbog vrućina, ali ima i težih slučajeva.

Stoga, liječnici upozoravaju građane da se drže hladovine i da ne izlaze ako ne trebaju. Na oprez pozivaju i veterinari jer sve je više pasa sa simptomima toplinskog udara. 

Više pogledajte u videu 

14.8.2025.
16:48
RTL Danas
Toplinski ValVrućine
