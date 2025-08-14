Ljudi padali u nesvijest zbog vrućina, ima i težih slučajeva: Liječnici dali dva važna savjeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

HRVATSKA SE PRŽI /

Riječka, kninska i splitska regija i dalje su pod upozorenjem na iznimno opasno vrijeme. Dok je smanjen alarm za dubrovačku, podignut je za ostatak Hrvatske.

Povećan je i broj intervencija Hitne pomoći. Najčešće je riječ o nesvjesticama zbog vrućina, ali ima i težih slučajeva.

Stoga, liječnici upozoravaju građane da se drže hladovine i da ne izlaze ako ne trebaju. Na oprez pozivaju i veterinari jer sve je više pasa sa simptomima toplinskog udara.

