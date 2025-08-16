Jedna riječ ni u jednom trenutku nije bila izgovorena tijekom njihova susreta, a vrlo je važna: Znate li koja?

BLIZAK ODNOS DVOJICE LIDERA /

Više otvorenih pitanja nego jasnih odgovora - rezultat je to susreta američkog i ruskog predsjednika na Aljasci. Umjesto na rješenje rata u Ukrajini, fokus je prebačen na blizak odnos dvojice lidera.

Kada su stali pred novinare iza njih bio je slogan 'Težnja za mirom', a riječ primirje nije izgovorena ni u jednom trenutku. Za Putina je ovo tek polazišna točka za postizanje mira za koji je kaže - nužno otkloniti temeljne uzroke sukoba.

U prilogu pogledajte ključne trenutke susreta Trump-Putin.