Hodočasnici se okupili i na Trsatu: Čuvar Svetišta otkrio zašto svake godine dolazi sve više vjernika

'ČOVJEK TRAŽI BOGA' /

Tisuće hodočasnika stiglo je i u najstarije marijansko svetište na Trsatu. Mise su počele u zoru, a na onoj središnjoj u 10 sati bio je i Andrej Plenković uz ministra Butkovića, lokalne HDZ-ovce kao i bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Soptu. Uoči mise održana je i procesija s likom majke Božje, a središnje misno slavlje predvodio je riječki nadbiskup Mate Uzinić.

Reporterka RTL-a Maja Brkljača razgovarala je s fra Ivanom Utješinovićem, čuvarom Svetišta Majke Božje Trsatske