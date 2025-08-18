Brod s opasnim brodom ne mrda iz Splita: 'Pa nije ovo atomska bomba nego krntija'

'VLASNIK SE PRAVI BAKSUZ' /

Trebao ga je danas napustiti, eto njega i dalje u splitskom brodogradilištu. Jer ministarstvo je vlasniku broda s azbestom produžilo rok za još 15 dana. Jasno je što o tome misle iz građanske inicijative Zdravi grad Split. Blaž Limić iz inicijative kaže: brod mora ići ća – Ovo je poruka svima ostalim brodovima koji dolaze, nikakav materijal ne smije u Split.

Iz resornog ministarstva pojašnjavaju zašto su uvažili zahtjev vlasnika za produljenje roka. Siniša Orlić, ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe, govori: 'Rekao je da mu 7 dana nije dovoljno – mora naći luku – mora naći tegljača – mora se i brod pripremiti za tegalj, Italija mora izdati svjedžbe.'

Brod je tegljačem u srpnju doveden u brodogradilište gdje je trebao proći remont. planirani remont broda u kojem je trebalo ukloniti i pregrade s azbestom izazvao je žestoke reakcije javnosti i lokalnih vlasti. Pa je resorno ministarstvo donijelo odluku da brod mora otići. Paško Blašković je, pokušavajući blokirati dolazak broda u brodogradilište, u srpnju s brodicom izašao pred brod – a sada bi ga, kaže, rado iz škvera brzo ispratio. Više pogledajte u prilogu