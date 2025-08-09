Teška prometna nesreća kod Trogira: Cesta zatvorena u oba smjera

Teška prometna nesreća dogodila se oko 21.15 sati kod Trogira. Naime, kako javlja policija, vozač motocikla je sletio na području Medene s državne ceste D8 koja je bila zatvorena u oba smjera do završetka očevida.

Vozač motocikla je bio pri svijesti te je prevezen u KBC Split kako bi mu se pružila liječnička pomoć.

"Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja", upozorava policija.