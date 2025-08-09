Teška prometna nesreća kod Trogira: Cesta zatvorena u oba smjera

ŠOK NA A1 /
Ares nanjušio sumnjivi paket u Peugeotu: Pazite što je vozač skrivao na mjestu zračnog jastuka
Više će informacija biti poznato nakon očevida
Teška prometna nesreća dogodila se oko 21.15 sati kod Trogira. Naime, kako javlja policija, vozač motocikla je sletio na području Medene s državne ceste D8 koja je bila zatvorena u oba smjera do završetka očevida.
Vozač motocikla je bio pri svijesti te je prevezen u KBC Split kako bi mu se pružila liječnička pomoć.
"Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja", upozorava policija.