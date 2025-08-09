UŽAS /

Teška prometna nesreća kod Trogira: Cesta zatvorena u oba smjera

Teška prometna nesreća kod Trogira: Cesta zatvorena u oba smjera
Foto: Ilustracija: Miranda Cikotic/pixsell

Više će informacija biti poznato nakon očevida

9.8.2025.
21:58
danas.hr
Ilustracija: Miranda Cikotic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Teška prometna nesreća dogodila se oko 21.15 sati kod Trogira. Naime, kako javlja policija, vozač motocikla je sletio na području Medene s državne ceste D8 koja je bila zatvorena u oba smjera do završetka očevida.

Vozač motocikla je bio pri svijesti te je prevezen u KBC Split kako bi mu se pružila liječnička pomoć.

"Pozivamo sve vozače koji se kreću tom dionicom na dodatan oprez i da koriste alternativne pravce kretanja", upozorava policija.

TrogirPrometna NesrećaMotociklNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS /
Teška prometna nesreća kod Trogira: Cesta zatvorena u oba smjera