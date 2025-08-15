Metalnim lancem pretukao muškarca (71) u Zagrebu: Policija objavila detalje

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede na štetu 71-godišnjaka.

Sumnja se da je osumnjičeni u nedjelju 10. kolovoza oko 17.10 sati na području Medveščaka u namjeri da ga kao osobu posebno ranjivu zbog starije životne dobi teško tjelesno ozlijedi, najprije s oštećenim došao u verbalni sukob u Ulici Bartola Kašića.

Potom je 71-godišnjak pokušao pobjeći, ali je potrčao za njim i sustigao ga u Parku Bartola Kašića na raskrižju Martićeve ulice i Ulice Grge Tuškana, gdje mu je prišao s leđa i fizički ga napao udarajući metalnim lancem za vezanje bicikla po glavi i tijelu.

Nastavio ga je tuči na tlu

Uslijed toga žrtva je pala na tlo. Osumnjičeni ga je i dalje udarao šakama po glavi i tijelu u namjeri da ga teško ozlijedi.

Po zaprimljenoj dojavi, policijski službenici su dolaskom na mjesto događaja zatekli osumnjičenog, još uvijek u napadu na oštećenog 71-godišnjaka te ga spriječili u daljnjoj namjeri i uhitili ga.

Osumnjičeni je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, dok je ozlijeđenom 71-godišnjaku liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

