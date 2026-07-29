Dnevni horoskop, Strijelac, 29. 07. 2026.

Ljubav: Potreba za slobodom i iskrenim emocijama postaje naglašena. Nova iskustva mogu donijeti osvježenje u ljubavnom području. Optimizam privlači zanimljive susrete i pozitivnu energiju.

Posao: Otvaraju se mogućnosti povezane s učenjem, putovanjima ili novim projektima. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Jedna ideja može prerasti u nešto mnogo značajnije.

Zdravlje: Povećava se osjećaj životnog elana i pokretačke energije. Promjene raspoloženja postaju lakše kontrolirane. Tijelo pozitivno reagira na skladniji način života.