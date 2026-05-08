Dnevni horoskop, Strijelac, 08. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se tražiti spontanost i osjećaj slobode. Mogla bi se pojaviti osoba koja svojim ponašanjem unosi nemir, ali i snažno uzbuđenje. Kod zauzetih Strijelaca bit će primijećena potreba za otvorenijim razgovorima o budućnosti. Jedan neočekivan susret mogao bi ostaviti snažan dojam.

Posao: Na poslovnom planu očekuju se nove informacije i zanimljivi prijedlozi. Pojavit će se prilika koja na prvi pogled djeluje riskantno, ali skriva potencijalnu korist. Bit će naglašena potreba za brzim odlukama i prilagodbom okolnostima. Financijska situacija mogla bi se postupno popravljati.

Zdravlje: Razina energije bit će visoka, ali promjenjiva. Tijelo će tražiti više kretanja i oslobađanja od napetosti. Kod pojedinih Strijelaca mogla bi se pojaviti osjetljivost zbog manjka odmora. Večer donosi bolje raspoloženje i osjećaj lakšeg disanja.