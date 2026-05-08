Dnevni horoskop, Škorpion, 08. 05. 2026.

Ljubav: Strasti će biti naglašene, ali će istovremeno postojati potreba za skrivanjem pravih osjećaja. U odnosima će se osjećati snažna privlačnost, ali i oprez prema mogućim razočaranjima. Slobodni Škorpioni mogli bi ući u intrigantan razgovor koji vrlo brzo poprima dublji ton. Jedna tajna mogla bi izaći na vidjelo.

Posao: Na poslovnom planu bit će prisutna želja za većom kontrolom situacije. Moguće je da će se otvoriti tema novca, dugovanja ili raspodjele odgovornosti. Netko će pažljivo promatrati svaki potez i procjenjivati namjere. Iza mirne atmosfere skrivati će se napetost koja se jasno osjeća.

Zdravlje: Unutarnji nemir mogao bi se odraziti na kvalitetu odmora i koncentraciju. Organizam će snažno reagirati na stresne ljude i iscrpljujuće razgovore. Kod pojedinih Škorpiona mogla bi se pojaviti potreba za povlačenjem i tišinom. Večer donosi osjećaj emocionalnog rasterećenja.