Dnevni horoskop, Ribe, 07. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti duboke i snažno izražene, čak i kada budu skrivene iza tišine. Jedan susret mogao bi probuditi osjećaje za koje se mislilo da su prošlost. U vezama će se tražiti više razumijevanja i nježnosti. Slobodne Ribe mogle bi osjetiti snažnu povezanost s osobom koja djeluje vrlo misteriozno.

Posao: Na poslovnom planu otvaraju se prilike koje će zahtijevati više samopouzdanja. Jedan razgovor mogao bi promijeniti pogled na buduće planove. Financijska pitanja pokazivat će prve znakove poboljšanja nakon razdoblja nesigurnosti. U pozadini će se odvijati događaji koji će uskoro imati veću važnost.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će pojačana, osobito na stres i emocionalne promjene. Tijekom dana mogla bi se osjećati iscrpljenost zbog previše obaveza i razmišljanja. Potreba za mirom i povlačenjem bit će izraženija nego inače. Večer donosi osjećaj smirenja i unutarnjeg olakšanja.