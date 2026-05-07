Dnevni horoskop, Djevica, 07. 05. 2026.

Ljubav: U odnosima će se analizirati svaki detalj i svaka riječ. Partnerovo ponašanje moglo bi izazvati sumnje koje možda neće imati stvarno uporište. Slobodne Djevice mogle bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Emocije će biti prisutne, ali skrivene iza smirenog ponašanja.

Posao: Na poslu će se pokazati velika preciznost i odgovornost. Jedna situacija zahtijevat će brzo prilagođavanje novim okolnostima. Financijska pitanja polako će dolaziti pod veću kontrolu. U radnom okruženju mogla bi se otkriti važna informacija koja je dugo bila prešućena.

Zdravlje: Napetost bi se mogla skupljati kroz sitne svakodnevne obaveze. Organizam će biti osjetljiviji na premor i nedostatak sna. Tijekom dana osjećat će se potreba za više mira i povlačenja. Večer donosi psihičko rasterećenje i osjećaj lakše ravnoteže.