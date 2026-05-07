Dnevni horoskop, Ovan, 07. 05. 2026.

Ljubav: Emocije će biti izraženije nego inače, ali neće sve biti izrečeno naglas. Jedan pogled ili kratka poruka mogli bi probuditi osjećaje za koje se vjerovalo da su zaboravljeni. U odnosima će se tražiti iskrenost, ali će određena tajna i dalje ostati skrivena. Slobodni Ovnovi mogli bi osjetiti privlačnost prema osobi koja djeluje nedostižno.

Posao: Na poslovnom planu mogla bi se otvoriti prilika koja je dugo čekala pravi trenutak. Bit će primijećeno više truda nego što se očekivalo. Financijska pitanja polako će dolaziti pod kontrolu, iako će jedna neizvjesnost još stvarati pritisak. U razgovorima s autoritetima osjećat će se potreba za dokazivanjem.

Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva tijekom dana. Tijelo će slati jasne znakove da je potreban mirniji ritam. Napetost nakupljena posljednjih dana mogla bi se odraziti kroz nesanicu ili umor. Predvečerje donosi osjećaj olakšanja i unutarnjeg rasterećenja.