Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 06. 05. 2026.
Ljubav: Emocije će biti duboke i teško će se skrivati. Bit će prisutna potreba za bliskošću i sigurnošću. Jedan susret mogao bi probuditi stare osjećaje. Intuicija će biti snažno izražena.
Posao: Poslovna situacija zahtijevat će strpljenje i taktičnost. Neke odluke bit će odgođene, ali s razlogom. Suradnici će pokazati promjenjivo raspoloženje. Stabilnost će se postupno vraćati.
Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, osobito na emocionalnoj razini. Tijelo će reagirati na unutarnja stanja. Potreba za mirom bit će naglašena. Regeneracija će se odvijati kroz odmor.
