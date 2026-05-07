Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 05. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 07. 05. 2026.
Ljubav: Privlačnost i samopouzdanje bit će posebno naglašeni. Jedna osoba mogla bi pokazati interes na vrlo otvoren i direktan način. U vezama će se tražiti više pažnje i potvrde osjećaja. Moguće je iznenađenje koje će probuditi osjećaj uzbuđenja i romantike.

Posao: Na poslovnom planu bit će prisutna potreba za dokazivanjem i preuzimanjem glavne uloge. Suradnici će pažljivo pratiti svaki potez. Financijska pitanja mogla bi krenuti povoljnijim smjerom nakon jednog važnog razgovora. Neočekivana vijest mogla bi otvoriti vrata novim mogućnostima.

Zdravlje: Razina energije bit će visoka, ali će postojati opasnost od pretjerivanja. Tijelo će tražiti više odmora nego što će se željeti priznati. Moguća je prolazna iscrpljenost zbog ubrzanog ritma. Večer donosi bolje raspoloženje i osjećaj zadovoljstva.

