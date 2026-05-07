Dnevni horoskop, Strijelac, 07. 05. 2026.

Ljubav: Ljubavni život mogao bi postati dinamičniji nego posljednjih dana. Jedna osoba pokazivat će sve veći interes, ali neće odmah biti jasno što zapravo želi. U vezama će se osjećati potreba za više spontanosti i zajedničkih trenutaka. Slobodni Strijelci mogli bi doživjeti neočekivani flert tijekom sasvim obične situacije.

Posao: Poslovne obaveze gomilat će se brže nego što se očekivalo. Unatoč pritisku, pokazat će se dobra sposobnost prilagodbe. Financijska pitanja mogla bi zahtijevati dodatnu organizaciju i oprez. Jedna ponuda ili razgovor mogli bi otvoriti sasvim novi smjer razvoja.

Zdravlje: Energija će tijekom jutra biti snažna, ali bi se kasnije mogao pojaviti umor. Tijelo će tražiti više kretanja i manje zadržavanja na jednom mjestu. Moguća je osjetljivost na stresne situacije iz okoline. Večernji sati donose osjećaj lakšeg disanja i smirenosti.