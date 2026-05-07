Dnevni horoskop, Jarac, 07. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će se više razmišljati nego govoriti. Partner bi mogao pokazati emocije na način koji neće biti odmah prepoznat. Slobodni Jarčevi mogli bi se iznenada zainteresirati za osobu koju su dosad promatrali samo prijateljski. Jedna poruka ili susret mogli bi promijeniti tijek dana.

Posao: Na poslovnom planu očekuje se pojačana odgovornost i ozbiljniji razgovori. Netko iz nadređenog kruga mogao bi primijetiti trud koji se dugo nije dovoljno cijenio. Financijska pitanja postupno će dolaziti na stabilnije mjesto. Oko jednog projekta i dalje će postojati određena neizvjesnost.

Zdravlje: Umor bi mogao postati vidljiviji nego prethodnih dana. Organizam će sporije reagirati na napor i stres. Bit će potrebna veća briga o ravnoteži između obaveza i odmora. Večer donosi osjećaj smirenja i psihičkog rasterećenja.