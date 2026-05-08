Dnevni horoskop, Djevica, 08. 05. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima naglasak će biti stavljen na detalje i male znakove pažnje. Jedna situacija mogla bi biti analizirana dublje nego što je potrebno.

Kod slobodnih djevica moguć je susret s osobom koja djeluje vrlo racionalno, ali skriva snažne emocije. Nečije riječi ostat će dugo u mislima.

Posao: Na poslu će biti primijećena preciznost i odgovornost. Mogla bi se pojaviti prilika za ispravljanje stare pogreške ili završavanje obveze koja se dugo odgađala.

Netko iz radnog okruženja mogao bi pokazati neočekivanu podršku. Financijska pitanja tražit će dodatnu pažnju.

Zdravlje: Mentalni umor mogao bi se odraziti na kvalitetu sna i koncentraciju. Tijelo će slati jasne znakove da je potreban sporiji ritam. Kod pojedinih djevica mogla bi se pojaviti osjetljivost probave ili napetost u mišićima. Večer donosi postupno smirivanje.