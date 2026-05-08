Dnevni horoskop, Lav, 08. 05. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti prisutna potreba za pažnjom i potvrdom osjećaja. Netko bi mogao pokazati ljubomoru ili želju za većom kontrolom odnosa.

Slobodni lavovi mogli bi privući osobu koja ostavlja snažan dojam već pri prvom susretu. Strasti će biti naglašene, ali i neizgovorena očekivanja.

Posao: Na poslovnom planu očekuje se pojačana dinamika i potreba za dokazivanjem autoriteta. Mogla bi se pojaviti prilika za preuzimanje važnije uloge ili vođenje projekta.

Pojedine situacije tražit će diplomatski pristup, iako će postojati želja za izravnim djelovanjem. Financijska pitanja neće prolaziti nezapaženo.

Zdravlje: Razina energije bit će promjenjiva tijekom dana. U jednom trenutku osjećat će se snažan nalet motivacije, dok će već sljedeći donijeti iscrpljenost.

Organizam će tražiti više odmora nego što će biti priznato. Večer bi mogla donijeti osjećaj unutarnjeg zadovoljstva.