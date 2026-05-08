Dnevni horoskop, Ovan, 08. 05. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima mogla bi se otvoriti pitanja koja su dugo bila prešućivana. Nečije ponašanje bit će promatrano drugačijim očima, a iza hladnog izraza mogao bi se skrivati snažan interes.

Kod slobodnih ovnova mogla bi se pojaviti osoba koja ostavlja dojam nedostupnosti, ali upravo će ta tajanstvenost izazvati znatiželju. U večernjim satima mogla bi biti izrečena rečenica koja će dugo odzvanjati mislima.

Posao: Na poslovnom planu bit će primijećena veća odlučnost i želja za dokazivanjem. Moguće je da će se otvoriti razgovori o novim zadacima ili promjenama koje donose veću odgovornost.

Netko iz radnog okruženja mogao bi pokazati lice koje dosad nije bilo poznato. Financijska pitanja polako će se početi raspetljavati, ali ne bez manjih napetosti.

Zdravlje: Pojačana energija mogla bi donositi nemir i potrebu za stalnim kretanjem. Tijelo će tražiti predah, iako će misli odbijati usporiti tempo.

Kod pojedinih ovnova mogla bi se pojaviti osjetljivost na stresne situacije. Večer donosi osjećaj unutarnjeg rasterećenja i mirnije raspoloženje.