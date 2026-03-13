Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 13. 03. 2026.
Ljubav: Odnosi s voljenima dolaze do ključnog trenutka. Mudrost vam pomaže razumjeti što vam je zaista važno u vezi.
Posao: Mogući su problemi u komunikaciji s kolegama, no uz pravi pristup, situacija će se brzo razjasniti.
Zdravlje: Zdravlje će biti na visokom nivou, no potrebno je posvetiti se emocionalnoj ravnoteži kako biste izbjegli stres.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRAVO CINDRA /
Hrvatski reprezentativac briljirao, ali njegov klub teško poražen
ZAGREB KAO BEČ? /
Nikolina Brnjac u Direktu otkrila kako će EU pomoći mladima da lakše dođu do stana