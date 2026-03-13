Dnevni horoskop, Vaga, 13. 03. 2026.

Ljubav: Na ljubavnom planu dolazi do smirenja. Povjerenje koje gradite sa partnerom postaje dublje, a to donosi stabilnost.

Posao: Osjećate da ste na pravom putu, ali važno je ostati strpljiv. Poslovni napori počinju davati rezultate.

Zdravlje: Tjeskoba može utjecati na fizičko zdravlje, no povremeni trenuci opuštanja donose potrebnu ravnotežu.