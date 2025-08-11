Veliki požar kod Omiša! Zapovjednik Tucaković: 'Cijele noći ostajemo dežurati'

BILO JE DRAMATIČNO /

Dramatična noć i jutro na području Krila Jesenice, Sumpetra i Bajnica kod Omiša. Veliki požar zaprijetio je kućama, a gašenje je otežavao jak vjetar. Vatrena linija bila je duga tri kilometra. U pomoć su stigle i zračne snage čak šest protupožarnih aviona. Požar još uvijek nije ugašen i pred vatrogascima je naporna noć. Trenutačno ih je 150 na terenu, došle su svježe snage. Zračne snage su prije nekih pola sata napustile samo požarište i stanje je puno bolje nego što je to bilo tijekom dana, a posebice puno bolje nego što je bilo protekle noći. O stanju na požarištu i požarnoj sezoni za RTL Danas govorio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Više pogledajte u prilogu