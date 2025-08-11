Stižu nova priznanja Palestine, a Hrvatska vodi razgovore

POTPUNO OKUPACIJA GAZE /

Nakon Slovenije i Njemačka je zabranila izvoz oružja u Izrael, Nizozemski aktivisti prosvjedovali su na krovu podatkovnog centra u kojem se čuvaj izraelski vojni podaci. Paralelno i Australija je najavila da će priznati Palestinu, Hrvatska još neće tako skoro, ali sve je to ionako simbolično. Može li se zbog pritiska međunarodne zajednice, prosvjeda, diplomatskih apela išta promijeniti u odlukama Vlade u Tel Avivu? Teško. Pogledajte pakao Gaze u prilogu RTL-a Direkta.