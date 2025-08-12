Krvavi sudar na autocesti: Jedna mrtva osoba, od vatrogasaca smo doznali detalje spašavanja

UŽAS NA A3 /

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u smjeru Zagreba jedna je osoba poginula, a tijekom jutra stvarale su se i kilometarske kolone u oba smjera jer je cesta zbog očevida bila zatvorena.

Zamjenik zapovjednika JVP Zagreb Tomislav Resman za RTL Danas rekao je da su na intervenciju upućena dva vozila s 12 vatrogasaca. "Do našeg dolaska hitna pomoć zbrinula je već tri osobe. Pomoću hidrauličnog alata sa suvozačeve škare prerezali smo dio štoka i izvukli vozača kamiona van te ga predali hitnoj pomoći na zbrinjavanje."