UŽAS NA A3 /

Krvavi sudar na autocesti: Jedna mrtva osoba, od vatrogasaca smo doznali detalje spašavanja

U teškoj prometnoj nesreći na autocesti A3 u smjeru Zagreba jedna je osoba poginula, a tijekom jutra stvarale su se i kilometarske kolone u oba smjera jer je cesta zbog očevida bila zatvorena.

Zamjenik zapovjednika JVP Zagreb Tomislav Resman za RTL Danas rekao je da su na intervenciju upućena dva vozila s 12 vatrogasaca. "Do našeg dolaska hitna pomoć zbrinula je već tri osobe. Pomoću hidrauličnog alata sa suvozačeve škare prerezali smo dio štoka i izvukli vozača kamiona van te ga predali hitnoj pomoći na zbrinjavanje."

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
12.8.2025.
16:59
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Prometna NesrećaA3Poginuli
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx