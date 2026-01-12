Najbolja tenisačica svijeta gestom odgovorila na prozivke da je 'muškarac'
403 Forbidden
Finale teniskog turnira Brisbane International donijelo je dominantnu pobjedu prve igračice svijeta, Arine Sabalenke, no sportski rezultat ostao je u sjeni napetosti koja je kulminirala nakon posljednjeg poena. Bjeloruskinja je svladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-4, 6-3, no umjesto uobičajenog rukovanja, svijet je obišla snimka Sabalenkine proslave koja je protumačena kao izravan odgovor na ranije prozivke, dok je ceremonija dodjele pehara protekla u ledenoj atmosferi.
Rivalstvo između Sabalenke i Kostjuk već je neko vrijeme obojeno političkim tenzijama. Kostjuk, kao i druge ukrajinske tenisačice, od početka ruske invazije na Ukrajinu odbija se rukovati s ruskim i bjeloruskim suparnicama, a tenzije su dodatno narasle nakon jednog intervjua u listopadu prošle godine. Tada je Kostjuk, govoreći o fizičkim predispozicijama u tenisu, izjavila kako igračice poput Sabalenke imaju prednost jer su "puno veće, više i jače". U tom je kontekstu spomenula i da "neke imaju višu razinu testosterona", što je prirodno i biološki uvjetovano.
Iako je Kostjuk kasnije pojasnila kako su njezine riječi izvučene iz konteksta te da nije implicirala nikakvo varanje, njezine su izjave odjeknule u teniskom svijetu i stvorile podlogu za dramu koja je uslijedila u Brisbaneu.
Nakon što je osigurala pobjedu u finalu, Arina Sabalenka pogledala je prema strani terena gdje se nalazila njezina suparnica i demonstrativno poljubila oba svoja bicepsa. Gestu su mnogi odmah protumačili kao jasan i prkosan odgovor na ranije komentare o njezinoj snazi i razinama testosterona. Bio je to trenutak koji je sažeo svo nakupljeno neprijateljstvo, a izostanak rukovanja na mreži samo je potvrdio duboki jaz između dviju tenisačica.
Ipak, Sabalenka je na konferenciji za medije ponudila drugačije objašnjenje. "To je bila samo interna šala s mojim timom", izjavila je prva igračica svijeta. "Tijekom meča sam odigrala mnogo agresivnih i snažnih winnera, pa smo se samo zabavljali na taj račun." Kada su je novinari upitali je li postojao ikakav drugi motiv, kratko je i odlučno odgovorila: "Ne."
Hladna atmosfera nastavila se i tijekom dodjele pehara. Marta Kostjuk je, u skladu sa svojim stavom, odbila čestitati Bjeloruskinji i nije je spomenula u svom govoru. Umjesto toga, iskoristila je priliku kako bi poslala snažnu poruku o patnji svoje domovine.
"Želim reći nekoliko riječi o Ukrajini. Svaki dan igram s boli u srcu. Tisuće ljudi su trenutno bez struje i tople vode, a vani je minus dvadeset stupnjeva. Vrlo je bolno živjeti tu stvarnost svaki dan", rekla je Kostjuk, zaradivši ovacije publike nakon što je govor završila s "Slava Ukrajini".
S druge strane, Sabalenka je bila profesionalna. Čestitala je Kostjuk na sjajnom tjednu i izrazila nadu da će se uskoro ponovno susresti u nekom finalu. Na pitanje o izostanku rukovanja, ostala je smirena. "To je njihov stav. Što ja tu mogu? Ne smeta mi i ne razmišljam o tome. Kad izađem na teren, sve je u tenisu i sportu. Ne zanima me je li s druge strane Marta Kostjuk ili Jessica Pegula, ja se idem boriti za trofej", zaključila je Bjeloruskinja.
POGLEDAJTE VIDEO: Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju