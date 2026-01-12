Najbolja tenisačica svijeta gestom odgovorila na prozivke da je 'muškarac'

Finale teniskog turnira Brisbane International donijelo je dominantnu pobjedu prve igračice svijeta, Arine Sabalenke, no sportski rezultat ostao je u sjeni napetosti koja je kulminirala nakon posljednjeg poena. Bjeloruskinja je svladala Ukrajinku Martu Kostjuk sa 6-4, 6-3, no umjesto uobičajenog rukovanja, svijet je obišla snimka Sabalenkine proslave koja je protumačena kao izravan odgovor na ranije prozivke, dok je ceremonija dodjele pehara protekla u ledenoj atmosferi.

Rivalstvo između Sabalenke i Kostjuk već je neko vrijeme obojeno političkim tenzijama. Kostjuk, kao i druge ukrajinske tenisačice, od početka ruske invazije na Ukrajinu odbija se rukovati s ruskim i bjeloruskim suparnicama, a tenzije su dodatno narasle nakon jednog intervjua u listopadu prošle godine. Tada je Kostjuk, govoreći o fizičkim predispozicijama u tenisu, izjavila kako igračice poput Sabalenke imaju prednost jer su "puno veće, više i jače". U tom je kontekstu spomenula i da "neke imaju višu razinu testosterona", što je prirodno i biološki uvjetovano.

Iako je Kostjuk kasnije pojasnila kako su njezine riječi izvučene iz konteksta te da nije implicirala nikakvo varanje, njezine su izjave odjeknule u teniskom svijetu i stvorile podlogu za dramu koja je uslijedila u Brisbaneu.

Nakon što je osigurala pobjedu u finalu, Arina Sabalenka pogledala je prema strani terena gdje se nalazila njezina suparnica i demonstrativno poljubila oba svoja bicepsa. Gestu su mnogi odmah protumačili kao jasan i prkosan odgovor na ranije komentare o njezinoj snazi i razinama testosterona. Bio je to trenutak koji je sažeo svo nakupljeno neprijateljstvo, a izostanak rukovanja na mreži samo je potvrdio duboki jaz između dviju tenisačica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ipak, Sabalenka je na konferenciji za medije ponudila drugačije objašnjenje. "To je bila samo interna šala s mojim timom", izjavila je prva igračica svijeta. "Tijekom meča sam odigrala mnogo agresivnih i snažnih winnera, pa smo se samo zabavljali na taj račun." Kada su je novinari upitali je li postojao ikakav drugi motiv, kratko je i odlučno odgovorila: "Ne."

Hladna atmosfera nastavila se i tijekom dodjele pehara. Marta Kostjuk je, u skladu sa svojim stavom, odbila čestitati Bjeloruskinji i nije je spomenula u svom govoru. Umjesto toga, iskoristila je priliku kako bi poslala snažnu poruku o patnji svoje domovine.

"Želim reći nekoliko riječi o Ukrajini. Svaki dan igram s boli u srcu. Tisuće ljudi su trenutno bez struje i tople vode, a vani je minus dvadeset stupnjeva. Vrlo je bolno živjeti tu stvarnost svaki dan", rekla je Kostjuk, zaradivši ovacije publike nakon što je govor završila s "Slava Ukrajini".

S druge strane, Sabalenka je bila profesionalna. Čestitala je Kostjuk na sjajnom tjednu i izrazila nadu da će se uskoro ponovno susresti u nekom finalu. Na pitanje o izostanku rukovanja, ostala je smirena. "To je njihov stav. Što ja tu mogu? Ne smeta mi i ne razmišljam o tome. Kad izađem na teren, sve je u tenisu i sportu. Ne zanima me je li s druge strane Marta Kostjuk ili Jessica Pegula, ja se idem boriti za trofej", zaključila je Bjeloruskinja.

POGLEDAJTE VIDEO: Sportske igre mladih slave 30 godina: 140.000 djece uključeno u besplatna natjecanja i edukaciju