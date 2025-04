BEZ STRAHA U ŠPANJOLSKU / Kraljice šoka izborile minimalnu prednost uoči uzvrata u Andaluziji

Hrvatske rukometašice su porazile Španjolsku 27:26 u prvoj utakmici doigravanja. Bila je to infarktna završnica koja to nije trebala biti. Naše su djevojke odigrale odlično prvo poluvrijeme i vodila pet razlike. Dramatičan pad se dogodio u nastavku. Španjolke su čak i preokrenule, ali u završnici je Hrvatska došla do minimalne pobjede uoči uzvrata u Andaluziji u nedjelju. Više pogledajte u prilogu Filipa Brkića.