FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE SVE IZGUBLJENO /

Hoće li se dogoditi klik? Brine nas nekoliko stvari, ali jednu rečenicu više ne želimo čuti

Hoće li se dogoditi klik? Brine nas nekoliko stvari, ali jednu rečenicu više ne želimo čuti
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Ima li nešto pozitivno? Pa, ima

22.1.2026.
10:11
Dominik Franculić
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je bolno prizemljenje protiv Švedske u Malmöu izgubivši čak osam razlike u posljednjem kolu grupne faze.

Poraz znači da prenosimo nula bodova u drugi krug i da nas čeka težak put do polufinala. Stalno spominjemo dobar ždrijeb koji nam uistinu jest išao na ruku jer zamislite da sada do polufinala moramo pobijediti Francusku, Dansku, Njemačku i ekipu. Međutim, nakon ovakve tri utakmice u skupini, teško da smo mi favoriti protiv ikoga. 

Veselin Vujović: 'Hrvatska je zaboravila fundamentalni faktor, a neki su si uzeli za pravo neprihvatljivo'

Naime, već protiv Gruzije i Nizozemske smo se mučili i nakon utakmice upozoravali na neke stvari koje je jaka Švedska dodatno ogolila, iskoristila i posramila nas. Njemačka, Njemačka, Gruzija i Nizozemska. Te četiri utakmice koje smo odigrali ovaj mjesec imaju nešto zajedničko. Nakon sve četiri utakmice se ponavljala rečenica: "Moramo se brže vraćati u obranu i zaustaviti brze golove".

Brine i teško psihološko potonuće

Jesmo li u tome uspjeli? Nismo. Švedska nas je nakon nervoznih prvih 10 minuta uvela u svoj mlin i nije nas puštala do kraja. Čak je i švedski izbornik odustao od pozivanja ijednog time-outa (što je rijetkost) kako ne bi dala Hrvatskoj prostor za predah i razbijanje ritma i kako bi nastavili s dodavanjem gol-razlike. 

Naši igrači nakon utakmice su spominjali kako im ništa nije išlo i da su radili upravo ono što nisu smjeli i tako je utakmica otišla potpuno na švedsku stranu. Druga stvar koja nas itekako brine je upadanje u crnu rupu iz koje se psihološki ne možemo izvući. U tim trenucima (početak drugog dijela), nismo mogli zabiti zicer, nismo uspjeli pravilno napraviti zamjenu i jako nas brine što su nam glave potonule i nismo izgledali kao rukometna ekipa. 

Idemo ponoviti prošlu godinu

Ima li nešto pozitivno? Pa, ima. To je poučak iz prošle godine. Bili smo u vrlo sličnoj situaciji. Tada nas je Egipat pobijedio (ne ovako uvjerljivo, ali također zasluženo) i prenijeli smo nula bodova, a onda nanizali pobjede i došli do finala. Tada smo igrali također sa Slovenijom, Islandom i Mađarskom, a sada je tu Švicarska umjesto Zelenortskih Otoka. Tada je nešto kliknulo, probudili smo se, ubrzali i srušili sve do finala.

Ipak, tada smo bili domaćini, a znamo kakva je to prednost. Sada će za izvlačenje iz rupe i za taj klik trebati nešto puno više. Imamo četiri finala i moramo sve dobiti. Možemo li? Naravno. Hoćemo li? Teško je reći. Nadamo se samo da rečenicu "moramo se brže vraćati u obranu" više nećemo čuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna konfuzija u našim redovima: Ne znamo više ni izmjenu napraviti

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIJE SVE IZGUBLJENO /
Hoće li se dogoditi klik? Brine nas nekoliko stvari, ali jednu rečenicu više ne želimo čuti