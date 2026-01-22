Hoće li se dogoditi klik? Brine nas nekoliko stvari, ali jednu rečenicu više ne želimo čuti

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je bolno prizemljenje protiv Švedske u Malmöu izgubivši čak osam razlike u posljednjem kolu grupne faze.

Poraz znači da prenosimo nula bodova u drugi krug i da nas čeka težak put do polufinala. Stalno spominjemo dobar ždrijeb koji nam uistinu jest išao na ruku jer zamislite da sada do polufinala moramo pobijediti Francusku, Dansku, Njemačku i ekipu. Međutim, nakon ovakve tri utakmice u skupini, teško da smo mi favoriti protiv ikoga.

Veselin Vujović: 'Hrvatska je zaboravila fundamentalni faktor, a neki su si uzeli za pravo neprihvatljivo'

Naime, već protiv Gruzije i Nizozemske smo se mučili i nakon utakmice upozoravali na neke stvari koje je jaka Švedska dodatno ogolila, iskoristila i posramila nas. Njemačka, Njemačka, Gruzija i Nizozemska. Te četiri utakmice koje smo odigrali ovaj mjesec imaju nešto zajedničko. Nakon sve četiri utakmice se ponavljala rečenica: "Moramo se brže vraćati u obranu i zaustaviti brze golove".

Brine i teško psihološko potonuće

Jesmo li u tome uspjeli? Nismo. Švedska nas je nakon nervoznih prvih 10 minuta uvela u svoj mlin i nije nas puštala do kraja. Čak je i švedski izbornik odustao od pozivanja ijednog time-outa (što je rijetkost) kako ne bi dala Hrvatskoj prostor za predah i razbijanje ritma i kako bi nastavili s dodavanjem gol-razlike.

Naši igrači nakon utakmice su spominjali kako im ništa nije išlo i da su radili upravo ono što nisu smjeli i tako je utakmica otišla potpuno na švedsku stranu. Druga stvar koja nas itekako brine je upadanje u crnu rupu iz koje se psihološki ne možemo izvući. U tim trenucima (početak drugog dijela), nismo mogli zabiti zicer, nismo uspjeli pravilno napraviti zamjenu i jako nas brine što su nam glave potonule i nismo izgledali kao rukometna ekipa.

Idemo ponoviti prošlu godinu

Ima li nešto pozitivno? Pa, ima. To je poučak iz prošle godine. Bili smo u vrlo sličnoj situaciji. Tada nas je Egipat pobijedio (ne ovako uvjerljivo, ali također zasluženo) i prenijeli smo nula bodova, a onda nanizali pobjede i došli do finala. Tada smo igrali također sa Slovenijom, Islandom i Mađarskom, a sada je tu Švicarska umjesto Zelenortskih Otoka. Tada je nešto kliknulo, probudili smo se, ubrzali i srušili sve do finala.

Ipak, tada smo bili domaćini, a znamo kakva je to prednost. Sada će za izvlačenje iz rupe i za taj klik trebati nešto puno više. Imamo četiri finala i moramo sve dobiti. Možemo li? Naravno. Hoćemo li? Teško je reći. Nadamo se samo da rečenicu "moramo se brže vraćati u obranu" više nećemo čuti.

