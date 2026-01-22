FREEMAIL
OVO JE BOLNO /

Jedan potez švedskog izbornika niste primijetili, objasnio ga je i posramio Hrvatsku

Jedan potez švedskog izbornika niste primijetili, objasnio ga je i posramio Hrvatsku
Foto: Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia

Možda vam je promaklo da švedski izbornik Michael Apelgren nije zvao niti jedan time-out

22.1.2026.
9:23
Sportski.net
Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia
Švedska rukometna reprezentacije posramila je Hrvatsku, slavila s osam razlike i prenijela dva boda u drugi krug dok je naša reprezentacija prošla bez bodova.

Možda vam je promaklo da švedski izbornik Michael Apelgren nije zvao niti jedan time-out za vrijeme utakmice što je vrlo rijetko u rukometu na ovom nivou, rijetko je da se ne potroše sva tri time-outa, a izbornik je objasnio da je time htio potpuno ugušiti Hrvatsku i napraviti što veću gol-razliku. 

Veselin Vujović: 'Hrvatska je zaboravila fundamentalni faktor, a neki su si uzeli za pravo neprihvatljivo'

"Gol-razlika je vrlo važna jer je Europsko prvenstvo i teška kalkulacija. Na tome smo pali na prošlim Olimpijskim igrama nakon što smo teško poraženi od Španjolske i dobili Dansku u četvrtfinalu. Na ovom nivou još nikada mi se nije dogodilo da ne pozovem minutu odmora.

Bilo je to namjerno, nisam im htio dozvoliti da dišu. Željeli smo samo nastaviti i ne dopustiti im da dobiju odmor. Samo smo mijenjali igrače i trčali. Po meni je najveći razlog time-outa da se razbije ritam, danas nisam htio razbiti ritam, bili smo odlični, a oni su se samo umarali", rekao je Apelgren.

POGLEDAJTE VIDEO: Džomba i Vori detektirali uzroke bolnog poraza Hrvatske od Švedske

Hrvatska Rukometna Reprezentacijašvedska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
