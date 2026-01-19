Muk u Malmöu nakon žestokog duela: Nesretnika morali iznijeti na nosilima

Švedska je s devet razlike pobijedila Gruziju u drugom kolu skupine E Europskog prvenstva. Šveđani su puno lakše nego Hrvatska riješili vrlo hrabre Gruzijce koji su bili u egalu prvih 20-25 minuta, ali onda se švedski stroj upalio, našli su rješenja za opake gruzijske pucače i počeli se odvajati krajem prvog dijela.

Na kraju su došli do 38-29 i zauzeli vrh skupine. S Hrvatskom će u srijedu od 20:30 igrati za prenošenje dva boda u drugi krug.

Vrlo mučan trenutak utakmice se dogodio u 43. minuti kada se na podu našao Erekle Arsenashvili. U jednom duelu je, čini se, došlo do teškog izvrtanja koljena i/ili gležnja. Cijela arena u Malmöu je zanijemila, a poslana su i nosila te je nesretni Arsenashvili iznesen uz bolne grimase i pljesak švedske publike.