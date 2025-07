Slavni Hrvat poklonio se Barakudama, ali i upozorio na veliki problem: 'Ta topla voda...'

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u svom je drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu u Singapuru u sklopu skupine D, u prvoj pravoj, jakoj utakmici, jer Kina na otvaranju turnira nije mjerilo, ostvarila važnu, rovovsku, bitnu pobjedu. Izabranici Ivice Tucka, ti vaterpolski ratnici, slavili su u ponedjeljak protiv žilave i neugodne Crne Gore rezultatom 13-11. Luka Bukić je s tri gola predvodio Hrvatsku, po dva su dodali Loren Fatović i Konstantin Harkov, dok su trostruki strijelci za Crnu Goru bili Đuro Radović i Dušan Baničević. Legendarni bivši hrvatski vaterpolist Dubravko Šimenc, popularni Dudo, za portal Net.hr dao je stručni komentar pobjede Hrvatske nad Crnogorcima.

"Prvi pravi test naših vaterpolista je prošao odlično i to je u ovom trenutku najbitnije. Zaboravit ćemo Kinu, to su obično takve utakmice na velikim natjecanjima koje ništa ne znači. U njima, u principu, samo odrađuješ posao i pritom paziš da ne dođe do ozlijede. Međutim, Crna Gora je bio ozbiljan tekst za mladu reprezentaciju Hrvatske. Znamo da su se svi pomladili, tako i mi stalno nešto radimo, pokušavamo, da taj niz medalja s velikih natjecanja nastavimo. U svakom slučaju, bila je to odlična igra Hrvatske, koncentracija u prijelomnim trenucima".

Samir Barać nam je u razgovoru nakon Kine u subotu ujutro rekao kako je bazen u Singapuru, voda u njemu, topla i kako to nije dobro.

"To su ti teški uvjeti, o tome vam pričam. Dakle, topla voda zna raditi probleme. Tjelesna temperatura pod opterećenjima, sportskim, je visoka, a onda kad si u toploj vodi, to stvara problem za tijelo vaterpoliste. Ono što je, neću reći zabrinjavajuće nego smo se imali vremena adaptirati na tamošnju klimu, sedam dana s Amerikancima u Hong Kongu. Odavno se adaptacija radi u sportu, adaptacija na klimatske uvjete koji u tom dijelu svijeta vladaju. najveći problem predstavlja topla voda. To je problem. Zrak ne toliko, ali kad je voda topla, onda jednostavno tijelo vaterpoliste je stalno pretoplo i to može biti problem. Nekom to odgovara više, nekom manje. To je sve individualno i osobno kod svakog sportaša":

Dudo je posebno istaknuo jednu stvar...

"Ono što me jako veseli je igra s igračem više. To je jedan segment u vaterpolu koji je danas vrlo važan i tu smo, pogotovo u završnici, napravili jedan iskorak. Veseli i dobra igra ključnih igrača, stožernih. Uvjeti za igru su jako teški, kao što smo već rekli ranije u razgovoru, ali kako nama, tako i svim ostalim suparnicima. Ništa, sad čekamo Grčku. Želimo kao prvi dalje u natjecanje. Ali, kažem, ako želiš biti najbolji na svijetu, u slušaju Hrvatske obraniti zlato, moraš pobijediti sve. U svakom slučaju, bila je to jedna pozitivna utakmica danas za hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju. U svakom slučaju, pozitivna utakmica danas, atmosfera i jedna odlična kvaliteta hrvatskog vaterpola.

