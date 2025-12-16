Legendarni trener hrvatskih korijena u vezi s 50 godina mlađom misicom: 'Volimo se javno'

U svijetu sporta, gdje su priče o uspjehu i porazima svakodnevica, rijetko koja romansa privuče toliku pažnju kao veza između legendarnog trenera američkog nogometa Billa Belichicka (73) i Jordon Hudson (24). Njihova veza, obilježena razlikom od gotovo pet desetljeća, prerasla je iz trača u prvorazrednu medijsku senzaciju koja postavlja pitanja o ljubavi, utjecaju i granicama između privatnog i profesionalnog života.

Od navijačice do Belichickove desne ruke

Dok je Bill Belichick, trener hrvatskog podrijetla i vlasnik rekordnih šest Super Bowl naslova, ime koje je desetljećima sinonim za uspjeh u NFL-u, Jordon Hudson je do jučer bila relativno nepoznata. Bivša sveučilišna navijačica, koja je diplomirala filozofiju i natjecala se na izborima za Miss Maine USA, ušla je u Belichickov život na neobičan način.

Njihov prvi susret dogodio se u veljači 2021. na letu iz Bostona za Floridu. Hudson, tada još studentica, čitala je udžbenik "Deduktivna logika", što je privuklo pažnju slavnog trenera. Nakon razgovora, Belichick joj je potpisao knjigu uz poruku: "Hvala što si mi održala tečaj iz logike!" Taj je susret postao temelj za prijateljstvo koje je, nakon Belichickovog prekida 16-godišnje veze s Lindom Holliday, preraslo u romansu.

Od tajne veze do javne debate

Veza je potvrđena u lipnju 2024. godine, no par je ubrzo postao meta šala na račun razlike u godinama. Od komičara na roastu Toma Bradyja do repera Snoop Dogga na dodjeli NFL nagrada, svi su imali nešto za reći. Ipak, Hudson i Belichick nisu se skrivali. Zajedno su se pojavili na crvenom tepihu, objavljivali fotografije s odmora i kostimirali se za Noć vještica, pokazujući jedinstvo unatoč kritikama.

Hudson je na društvenim mrežama hrabro branila njihovu ljubav. "Ništa se za nas nije promijenilo u 2024. osim 'javnog saznanja', a ipak, nekako se sve promijenilo. Jedva čekam primati udarce za tebe u 2025. Samo nastavite, tipkovnički ratnici", napisala je krajem 2024. godine.

Kontroverzna uloga koja zasjenjuje sport

Fascinacija javnosti dosegla je vrhunac kada je postalo jasno da Jordon Hudson nije samo Belichickova djevojka. Njezina uloga u njegovom profesionalnom životu, posebice nakon što je preuzeo mjesto glavnog trenera na Sveučilištu Sjeverne Karoline (UNC), postala je izvor najvećih kontroverzi.

Incident koji je sve pokrenuo dogodio se tijekom intervjua za CBS u travnju 2025. godine. Kada je novinar upitao par kako su se upoznali, Hudson je oštro prekinula pitanje izvan kamere, rekavši: "Nećemo razgovarati o tome." Belichick ju je kasnije branio, tvrdeći da je "samo radila svoj posao" kako bi intervju ostao fokusiran na njegovu novu knjigu.

Međutim, izvještaji su otkrili da je Hudson duboko infiltrirana u Belichickove poslovne operacije. Navodno je tražila da bude uključena u sve njegove e-mailove na UNC-u, savjetovala je sveučilišni tim za društvene medije i imala ključnu ulogu u otkazivanju snimanja popularne HBO-ove serije "Hard Knocks" u kampusu, što je timu uskratilo veliku medijsku pozornost. Neki izvori navode da je njezina prisutnost postala smetnja koja utječe na Belichickovu ostavštinu i atmosferu unutar programa. Zabrinutost je izrazio i dio Belichickove obitelji, a kao kap koja je prelila čašu mnogima je došla vijest da je njezina tvrtka podnijela zahtjev za zaštitu žiga na izraz "gold digger" (sponzoruša).

Njihova priča je kompleksna mješavina ljubavi, ambicije i javne percepcije. Dok jedni u Jordon Hudson vide ženu koja se bori za svog partnera, drugi je vide kao osobu željnu moći koja potencijalno šteti karijeri jednog od najvećih trenera svih vremena. Bez obzira na istinu, jedno je sigurno: veza Billa Belichicka i Jordon Hudson postala je jedna od najneočekivanijih i najzanimljivijih saga u modernom sportu, čije se sljedeće poglavlje s nestrpljenjem iščekuje.