Jezivi prizori iz Italije: Tri skakačice ostale bez Olimpijskih igara nakon teških ozljeda
Sve tri su doživjele padove koje su za posljedice imale teške ozljede koljena.
Ljetna natjecanja održana tijekom protekla četiri dana na preuređenim skakaonicama u talijanskom Predazzu, na kojima će se u veljači sljedeće godine dijeliti olimpijska odličja, uništila su olimpijske snove trima sportašicama, Austrijanki Evi Pinkelnig, Kanađanki Alexandriji Loutitt i Japanki Haruki Kasai.
Sve tri su doživjele padove koje su za posljedice imale teške ozljede koljena.
Najlošije je prošla 37-godišnja Eva Pinkelnig, ukupna pobjednica Svjetskog kupa skakačica 2023., koja je pala u drugoj seriji natjecanja za Ljetni Grand Prix na manjoj skakaonici. U njenom lijevom koljenu je pukao prednji križni ligament, a dijagnosticirana su i oštećenja medialnog i lateralnog meniska te hrskavičnog tkiva.
Pinkelnig je već podvrgnuta operativnom zahvatu i za nju je sljedeća sezona izgubljena, a s obzirom na dob, upitno je hoće li dobiti još priliku za nastup na Zimskim olimpijskim igrama 2030. u Francuskoj.
Dan poslije Pinkelnig, na velikoj skakaonici je pad i tešku ozljedu doživjeka 21-godišnja Kanađanka Alexandria Loutitt, Svjetska prvakinja iz 2023. na SP-u u Planici. Pala je u kvalifikacijama, a dijagnosticirano joj je puknuće prednjeg križnog ligamenta, što će za posljedicu imati višemjesečni oporavak pa je teško za očekivati da bi se Loutitt mogla naći u kanadskoj skakačkoj reprezentaciji na Olimpijskim igrama.
'Najnovija žrtva'
Posljednja, treća "žrtva" skakačkih natjecanja, je japanska 21-godišnja kombinatorka Haruka Kasai, koja je u subotu pala u pokusnoj seriji natjecanja mješovitih reprezentacija. Japanski skijaški savez je u ponedjeljak objavio da je i dvostruka osvajačica brončanih medalja u nordijskoj kombinaciji na posljednja dva svjetska prvenstva pretrpjela puknuće križnog ligamenta, što njen nastup na Olimpijskim igrama u veljači čini vrlo neizvjesnim.
Prema informacijama iz Austrijskog skijaškog saveza, Međunarodna skijaška federacija (FIS) je najavila razmatranje "potrebnih izmjena u sektoru opreme, čime bi se djelovalo na trenutačne događaje u konkurenciji skakačica i postigla najveća razina sigurnosti za sportašice".
Pogledajte video: Ovakav kraj runde sigurno niste nikada vidjeli